Konya'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi ile Alaylar 1 Mahallesi'nde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine Kesecik Mahallesi'nin tamamı ile Alaylar 1 Mahallesi'ndeki bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından Kesecik Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cami hoparlörlerinden sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.