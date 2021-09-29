Konya'da bir kişinin öldüğü akraba kavgasının sanıklarına hapis cezası

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın, Hasan Hüseyin Yalçın ile tutuksuz sanıklar Burcu K, Zehra Y, Gazme Y. ve müştekilerle taraf avukatları katıldı.
Sanık Seyit Ali Yalçın, savunmasında, maktul Nevzat Akkoyun'un, kız kardeşinin eşi olduğunu, 3 yıldır görüşmediklerini öne sürdü.
Olay günü çocuklarıyla evde bulunduğu sırada dışarıda damadıyla maktul Akkoyun'un tartıştığını duyunca polis çağırdığını, sonra da sokağa çıktığını dile getiren Yalçın, "Evdekiler balkondan maktul Nevzat'ın damadıma yumruk attığını görmüşler. Ben bunu duyunca dışarı çıktım. Nevzat'ın biriyle kavga ettiğini gördüm. Bu refleksle elime keser alıp aşağı indim. Kavga edenleri ayırmak için keseri bir kez savurdum. Maktulü de evimin önünden uzaklaştırmak istedim. Sonra zaten yere düştüm ve silah sesi duydum. Maktulün bıçaklandığını görmedim. Benim amacım evimi, ailemi korumaktı." diye konuştu.
Sanık Hasan Hüseyin Yalçın da maktul eniştesi Nevzat Akkoyun ile aralarında geçmişten beri husumet olduğunu, olay günü maktulün kendilerine rahatsızlık verdiğini öne sürdü.
Maktulün kendisine saldırdığını iddia eden Yalçın, "Kendimi korumak için bıçağı savurdum. Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi.
Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı.
Heyet, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın ve oğlu Hasan Hüseyin Yalçın'a "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, Hasan Hüseyin Yalçın'a olayda "kasten yaralama" suçundan da 7,5 ay hapis cezası verdi.
Heyet, Burcu K, Zehra Y, Gazme Y'ye ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verip, cezayı erteledi.
- Olay
Sarayköy Mahallesi'nde 27 Temmuz 2020'de yakın akraba komşular arasında "ikametin önüne araç park etme" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçaklanan ve keserle vurulan Nevzat Akkoyun olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ve oğlu da yaralanmıştı.
Olayın ardından diğer ailenin üyesi 3 kişi polislerce gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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