Konya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Büyükoba Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 32 AR 826 plakalı otomobili fark eden çevredekiler, durumu Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobili kontrol eden ekipler, araçta bir kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Şahin Topuz (35) olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Topuz'un cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopside, Topuz'un vücudundan mermi çekirdekleri çıktığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.