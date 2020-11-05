Konya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

AA

Alınan bilgiye göre, Ö.B. (16),Yeni Mahalle 87754. Sokak'taki evlerinin önünde karşılaştığı Vehbi Oğul (21) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğul, bıçakla boynundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Oğul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğul'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Polis ekiplerince yakalanan ve suçunu itiraf eden Ö.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.