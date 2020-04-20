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Konya’nın Hadim ilçesinde bir otobüs durağı önüne yerleştirilen yardım dolabına, ihtiyaç sahipleri için yiyecek ve içecek bırakılıyor.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ilçede halk tarafından düzenlenen dayanışma kampanyası çerçevesinde, "İmkânı olan koysun ihtiyacı olan alsın" adı altında başlatılan uygulama ilçede bulunan ihtiyaç sahibi aileler tarafından sevinçle karşılandı.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir süpermarketin yetkilisi ile bağışçı bazı vatandaşlarca konulan dolaba, kuru gıdalar başta olmak üzere çok sayıda ürün yerleştirildi. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar, yaklaşan ramazan ayı nedeni ile uygulamanın önemine dikkat çekiyor.