Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi, Şehit Bilal İpek Sokak´ta bulunan 6 bloklu sitedeki bir apartmanda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla apartman karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bina kapısında iki bekçi görevlendirildi.

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