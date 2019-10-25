Veliler okul önünde eylem yaptı

Zafer Samancı'nın haberine göre olay Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan bir anadolu lisesinde yaşandı. İddialara göre, başka bir okulda kadrosu varken geçici görevle anadolu lisesinde, hademe olarak görev yapan işitme engelli 28 yaşındaki M.E., okuldaki kız ve erkek öğrencileri telefonunda bulunan müstehcen görüntüleri kullanarak taciz etti. Olay 16 yaşındaki kız öğrencinin şikâyeti ile gündeme geldi. Zanlı M.E. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"UTANDIĞIM İÇİN ANLATAMADIM"

M.E.'nin kendisine telefonundan müstehcen görüntü gösterdiğini iddia eden kız öğrenci S.Ö., polise verdiği ifadede "Spor salonundaki bilgisayar masasında otururken bu şahıs benim yanıma geldi. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı fakat anlamadım. Telefonundan bir video açtı. Bu videoda müstehcen görüntü vardı. Hemen uzaklaştım" dedi. Utandığı için olayı kimseye anlatamadığını, bir hafta sonra bahsettiği arkadaşlarının durumu okul yönetimine bildirdiğini belirten S.Ö., rehber öğretmenin kendisiyle görüşüp "gereği yapılacak" dediğini anlattı. Ancak bir işlem yapılmadığını öne süren S.Ö., "Müdürle görüştüm. Müdür bana 'Bu şahsı okuldan göndermem, çok rahatsız olduysan sen okuldan git' dedi. Okul yönetiminden ve bu şahıstan şikayetçiyim" dedi.

YANLIŞLIKLA AÇMIŞ

Hademe M.E.'nin ise polise verdiği ifadede "Ben telefonda başka bir şey gösterirken yanlışlıkla o pornografik fotoğraflar açıldı. Amacım o fotoğrafları göstermek değildi" dediği öğrenildi.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER OKULDA TOPLANDI

Olayın şikayet ile gündeme gelmesinin ardından mağdur kız çocuğunun ailesi ile birlikte veliler ve öğrenciler okulda toplanarak oturma eylemi yaptı. Okul önünde açıklama yapan öğrenci velisi S.Z. "Sözün bittiği yerdeyiz. Sadece sosyal medyada görürdük ve çok üzülürdük. İnsanın başına gelmeyince bilmiyormuş. Benim kızım gibi burada yüzlerce çocuk var ve bunların yarısı mağdur. Buradaki taciz olayını 8 ay sonra öğrendik. Bu kişi hala burada çalışıyor. Bizler bütün hukuki işlemlerimizi başlattık" diye konuştu.

"5 ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ"

Eylem sırasında konuşan öğrenci D.B ise, "Arkadaşımızın yaşadığı olayı, ailesi dün öğrendi. Bu okulda 5 taciz olayı daha gerçekleşti. Bu adam çalışmaya devam etti ve bize bakışlarından rahatsızdık. Okul yönetimi hiçbir şey yapmadı. Bu onların kızlarının başına da gelebilirdi" şeklinde konuştu.

Taciz iddiası ile ilgili 3 öğrencinin şikâyetçi olduğu öğrenildi.