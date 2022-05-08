Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çumra ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Doğan Kart (23), Hüseyin Özden ve Mevlüt B. (19), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Doğan Kart'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Özden ve Mevlüt B., Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Özden'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Mevlüt B. ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.