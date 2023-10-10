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        Haberler Gündem Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 22:20 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:20
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        Konya'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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        Sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın Şeker Fabrikası Kavşağı'nda bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Kazada, otomobildeki Said Akbudak ile Beyza Akbudak hayatını kaybetti, Şükrü Akbudak ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

        Yaralılardan Şükrü Akbudak Ilgın Devlet Hastanesine diğeri ise Konya'daki hastaneye götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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