Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın Şeker Fabrikası Kavşağı'nda bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kazada, otomobildeki Said Akbudak ile Beyza Akbudak hayatını kaybetti, Şükrü Akbudak ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
Yaralılardan Şükrü Akbudak Ilgın Devlet Hastanesine diğeri ise Konya'daki hastaneye götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.