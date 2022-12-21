Konya'da barınaktaki vahşetle ilgili sıcak gelişme!

Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın (27) köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın (28) da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı.

DHA'da yer alan habere göre 16 Kasım´da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6´şar yıla kadar hapis cezasının istenmişti.