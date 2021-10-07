Avukata silahlı saldırı

Olay saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otoparkında meydana geldi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Barosu'na kayıtlı olan avukat Abdulkadir İnci, aracını park ettiği sırada 2 kişi yanına yaklaştı. Şüpheliler İnci'nin içinde bulunduğu araca doğru ateş açtı. İnci, bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralandı.

İki şüpheli, adliyede görevli polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Yaralı avukat olay yerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.