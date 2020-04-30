Konya'da ata çarparak devrilen tırın sürücüsü öldü

AA

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki bariyerlere de vurarak yola devrilen tırın sürücüsü Berk, aracın içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sürücü Berk’in cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Tırın çarptığı at telef oldu, kara yolu bir süre trafiğe kapandı.