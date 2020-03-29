Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformu Twitter'da kişisel bir hesaptan " Konya Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 umrecinin 24'ünde Kovid-19 çıktı" şeklinde "asılsız" bilgi paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sosyal medya kullanıcısı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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