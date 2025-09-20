Habertürk
        Konya'da apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

        Konya'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 19:10 Güncelleme: 20.09.2025 - 19:10
        Konya'daki yangın korkuttu
        Merkez Selçuklu ilçesi Campınar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın sonrası evde hasar oluştu.

        #Konya yangın
        #haberler
