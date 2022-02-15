Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), "40 yıl önceki sorunlarımızı gün yüzüne çıkarıp bana bıçak çekti. Aramızda bir metre vardı. Ruhsatlı silahımı alarak hedef gözetmeksizin ateş ettim" dedi. Şimşek çiftinin duruşmaya katılan 4 oğlu ise annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadı.
Olay, 9 Ekim 2021 günü akşam saatlerinde Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta meydana geldi. Evde emekli öğretmen Turgut Şimşek ile 4 çocuğunun annesi eşi Sevil Şimşek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Turgut Şimşek, eşinin başına tabancayla ateş etti, ardından da polis merkezine giderek teslim oldu. Şimşek´in ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
'ELİMDE BIÇAKLA ÜZERİME GELDİ'
Turgut Şimşek hakkında Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten eşi öldürme' suçundan dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Şimşek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada 4 oğlu ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Eşinin bıçakla üzerine geldiğini belirten Turgut Şimşek, "Eşim Sevim Şimşek, 40 yıl önceki aramızdaki mevzuları gün yüzüne çıkararak tartışma çıkarıyordu. Gözü dönmüş bir halde elinde bir bıçakla üzerime geldi. Bıçağı bana doğru savurdu. Ben de odada bulunan yatağın altıdaki silahı aldım. Eşimin saldırması üzerine hedef gözetmeden ateş ettim. Daha önce PKK'lılardan tehdit aldığım için silah almıştım. Eşimi öldürme niyetim yoktu. Eşimin öldüğünü görünce de komşuya haber verdim" dedi.
`DAHA ÖNCE BABAMA BIÇAKLA SALDIRDI´
Babalarından şikayetçi olmadıklarını söyleyen 4 oğlundan Adil Şimşek, "Annem babama karşı sürekli hırçın davranıyordu. Olaydan iki hafta önce de babama bıçakla hareket yaptığını görmüştüm. Babamdan şikayetçi değilim" dedi.
Sanığın oğullarından Ali Şimşek ise, "Evlerine her gittiğimde kavgalarına şahit olurdum. Annem, eskiye dair meseleleri unutmaz, o konularla ilgili tartışma çıkarır ve babama küfürler ederdi. Babamdan şikayetçi değilim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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