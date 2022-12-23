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Konya'da bir kişi amcasının oğlunu yanlışlıkla silahla yaraladı

Konya'da bir kişi kendisinden emanet tabanca isteyen amcasının oğlunu, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu ağır yaraladı

Giriş: 23.12.2022 - 00:18 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da bir kişi amcasının oğlunu yanlışlıkla silahla yaraladı
Amcasının oğlunu yanlışlıkla silahla yaraladı
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AA

Alınan bilgiye göre, Ferhuniye Mahallesi Ulaş Baba Caddesi'nde antika dükkanı işleten B.Y'nin iş yerine gelen amcasının oğlu O.Y, emanet tabanca istedi.

AA'nın haberine göre, B.Y, getirdiği tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu O.Y'yi göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

O.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. O.Y'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

B.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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