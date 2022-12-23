Amcasının oğlunu yanlışlıkla silahla yaraladı

Alınan bilgiye göre, Ferhuniye Mahallesi Ulaş Baba Caddesi'nde antika dükkanı işleten B.Y'nin iş yerine gelen amcasının oğlu O.Y, emanet tabanca istedi.

AA'nın haberine göre, B.Y, getirdiği tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu O.Y'yi göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

O.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. O.Y'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

B.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.