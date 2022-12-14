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Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı

Konya'da hasta taşıyan ambulansın, kavşakta otomobil ile çarpıştığı kaza sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı

Giriş: 14.12.2022 - 02:44 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı
DHA

Konya'da hasta taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 1'i bebek 7 kişi yaralanırken, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öne sürüldü.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Kaza, dün saat 23.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Metin Söğüt'ün kullandığı, 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı hasta taşıyan ambulans, kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

1'İ BEBEK 7 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre; kazada ambulans şoförü Metin Söğüt ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1'i bebek 5 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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