Alzheimer hastası kadın kayboldu

DHA

Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Nezir Sokak'ta oturan alzheimer hastası Durdu İncel, dün sabah saatlerinde evinden çıktı.

İncel'in kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. DHA'nın haberine göre; izine rastlamayınca AFAD ve güvenlik güçlerine haber verildi.

AFAD, polis ve jandarma tarafından yapılan çalışmalarda da İncel'in izine rastlanılmadı. AFAD Konya İl Müdürlüğü, çalışmalara bugün sabah yeniden başlamak üzere ara verildiğini belirtti.