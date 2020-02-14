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Konya'nın Kulu ilçesinde aç kalan kurtlar, ilçe merkezine bağlı Değirmenözü ve Celep Mahalleleri yakınlarında görüldü.

Zafer Samancı'nın haberine göre, bir vatandaş ilçe merkezine kadar inen kurtları aracından görüntüledi. Vatandaşlar arabaları ile getirdikleri yiyecekleri kurtların olduğu yakın bir bölgeye bıraktı.

Bir süre sonra aç kurtlar yiyecekleri alıp gözlerden kayboldu.