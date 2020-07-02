Konya'da 90 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bir kişinin tarlasına Hint keneviri ektiği ihbarını aldı.Harekete geçen ekipler, tarlada yaptıkları incelemede 3 kilogram kubar esrar buldu. Bölgedeki araştırmayı genişleten ekip, tarlaya yaklaşık 800 metre mesafedeki çöplük olarak kullanılan alanda ise kurumaya bırakılmış 87 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirdi.Bulunan 90 kilo 400 gram kubar esrara jandarma ekiplerince el konulurken, tarla sahibi Ramazan M. (38) gözaltına alındı.