Konya'da 832 adet tarihi eser ele geçirildi

AA

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin elindeki tarihi eserleri Konya'ya getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Fiziki takibe alınan şüphelinin aracı durdurularak yapılan aramalarda bir çanta içerisinde çeşitli dönemlere ait toplamda 832 adet yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haçlar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.