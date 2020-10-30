Konya'da 8 yıl önce 13 yaşındaki kızın iple boğularak öldürülmesine ilişkin davada karar

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan sanık Veli K, savcının esas hakkındaki mütalaasına katıldığını belirterek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığından yazılı talepte bulunduğunu ve idamla cezalandırılmak istediğini söyledi.
Maktul Hatice Çiftçi'nin ailesinin de katıldığı duruşmada anne Pakize Çiftçi, sanığa "Pişman olduysan neden 8 yıldır kimseye anlatmadın?" sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine söz alan sanık Veli K, birçok kez karakola giderek itirafta bulunmak istediğini ancak yapamadığını ileri sürerek, "Benim durumumun tüm ülkeye örnek olmasını istiyorum." diye konuştu.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay ve "hürriyeti tahdit" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.
Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan anne Pakize Çiftçi, "Benden giden gitti. Kardeşi kızımı tanıyamadan büyüdü. Katilin aldığı ceza beni tatmin etmiyor. İdamla cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
- Olay
Konya'nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık 2012'de özel ders aldığı etüt merkezinden çıkan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'den uzun süre haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. 25 Aralık 2012'de Atakent beldesi Akyer mevkisinde cesedi bulunan Çiftçi'nin iple boğulduğu belirlenmişti.
Olayın ardından katil zanlısının yakalanması için araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, maktul Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği almıştı.
İzmir'de başka bir olaya karışan Veli K. (38) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Veli K'den alınan örneklerin, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle uyuştuğu belirlenmişti. Bunun üzerine Akşehir'e getirilen Veli K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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