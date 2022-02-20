Konya'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölen Yasemin Özkan (38) ile Nazan Uysal (24), İzmir'de toprağa verildi. Kazada eşi Yasemin Özkan'ı yitiren Erman Özkan'ın (39), birlikte uzun süredir Kapodakya gezisi için plan yaptığı belirtildi. Aynı kazada ölen Nazan Uysal'ın ise evlilik hazırlığında olduğu belirlendi. Turun olumsuz hava şartları nedeniyle 1 ay içerisinde 3 kez ertelendiği de ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Kazada 2'si şoför, 45'i yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
EŞİ VE OĞLU YAN YANA SAF TUTTU
Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi, İzmir'e getirildi.
Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı. Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı.
Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu. Yasemin Özkan'ın cenazesi, öğle namazının ardından Çavuşköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan Yasemin Özkan'ın eşi Erman Özkan ile Kapadokya tatili için bir süredir plan yaptıkları ve 1 gece kaldıktan sonra dönecekleri öğrenildi.
Turun ise olumsuz hava koşulları nedeniyle son 1 ay içerisinde 3 kez ertelendiği belirtildi.
AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi.
Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı.
Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.
Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'nde bulunan halk eğitim merkezinde okçuluk eğitmenliği de yapan Uysal'ın annesi ve kız kardeşleri, Trabzonspor atkısı ve çiçeklerin konulduğu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Uysal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.
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