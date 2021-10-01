Konya'da 6 aylık hamile eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, maktul Sadife Yüzer'in ağabeyi Rıfat Yıldız ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Yüzer, eşinin kendisini aldattığını, bunu da açıkça söylediğini iddia etti.
Suçu tasarlayarak işlemediğini öne süren Yüzer, olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.
Sanık Yüzer, beraatini ve tahliyesini istedi.
Maktulün ağabeyi Rıfat Yıldız ise "Kardeşim namusuna düşkündür. Sosyal medya dahi kullanmadı. Biz olay zamanına kadar çocuklar için susmuştuk. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
İddia makamı, tanık beyanlarının ardından tekrarladığı mütalaasında, sanığa haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini görüşünü yineledi.
Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Yüzer'i "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrildi.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Olay
Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020'de tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer tutuklanmıştı. Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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