Konya, pazartesi günü saat 20.43’te 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptadığı deprem paniğe neden oldu. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki depremin merkez üssü Kızılören ile yakınındaki mahallelerde kerpiç evler hasar gördü. Deprem sırasında evinden çıkmaya çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bu bölgedeki mahallerde bazı vatandaşlar geceyi ateş yakıp sokakta geçirdi.
9’U AĞIR 151 BİNANIN HASAR TESPİTİ YAPILDI
AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin ardından 17 mahallede, yapılarda hasar oluştuğuna dair ihbar alınıp bölgede inceleme yapıldığı belirtildi. İncelemede 2 yapının yıkıldığı, 9'u ağır, toplam 151 yapının hasar gördüğü belirlendi. 1 yapı için ise acil yıkım kararı verildi.
Ayrıca Akpınar Mahallesi’nde 6, Kızılören Mahallesi’nde ise 2 barınma için çadır kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından da bölgeye psikososyal ekipler sevk edildi.
Depremin yoğun olarak hissedildiği Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine ve Akpınar mahallelerinde eğitime verilen 2 gün ara bugün sona eriyor. Kadınhanı ilçesinde bulunan Vali Kemal Katıtaş İlkokulu’nun da tuvalet ve kazan dairesinde çatlaklar oluştuğu tespit edildi.
ACİL YIKIM KARARI VERİLEN EVLER VAR
Deprem sonrası AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışması yaptığı 17 mahalleden en fazla hasar gören Kızılören Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Ali Atar, “Mahallede hasar tespitleri devam ediyor. Acil yıkım kararı verilen evler var, onlarda da yıkım gerçekleştirilecek. Mahallemize barınmak için çadırlar da kuruldu. Yaralarımız sarılıyor” dedi.
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