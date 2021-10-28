Konya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.38'de Tuzlukçu'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.