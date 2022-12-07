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Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı

Giriş: 07.12.2022 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı
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DHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya- Ereğli karayolu Hortu mevkisinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, İlyas Tufan yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, İsmail Aylıdere'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. İki TIR da çarpışmasının şiddetiyle şarampole savrulurken, bu sırada Hasan Ç. yönetimindeki TIR da Aylıdere'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere ile yanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu 1 kişi yaralandı.

Diğer sürücü Hasan Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere'nin, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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