HABERTURK.COM

Haberturk.com WhatsApp hattına gelen görüntülerde, Konya Mevlana Caddesinde tek kişilik motosiklete birinin ters binmek sureti ile 3 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

Motosiklet sürücüsü bir kişiyi oturtarak, bir kişiyi ise ayakta ve ters binmesi sureti ile herhangi bir koruma olmadan dakikalarca yolculuk yaptı.

Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıslar pes artık dedirtti. Motosiklet üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.