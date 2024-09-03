Konya'da 25 metre çapında bir obruk daha oluştu!
Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında obruk meydana geldi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yen bir obruk oluştu.
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İlçeye bağlı Ekmekçi Yaylası'nda Barış Ekmekçi'ye ait ayçiçeği tarlasında vatandaşlar obruk oluştuğunu fark etti.
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Yaklaşık 6 metre derinliğinde, 25 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.
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Barış Ekmekçi, bölgede daha önce de obruklar meydana geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl da burada bir obruk oluşmuştu. 500 metre çapındaki bu bölgede tam 6 obruk var" dedi.
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