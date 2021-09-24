Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

A.Ö. (17) idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde B.E. (45) yönetimindeki 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 42 ATG 91 plakalı otomobilde bulunan E.N.G. (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki I.A. (16) ve diğer aracın sürücüsü B.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan I.A. da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadan araç kullanan A.Ö. ile aynı araçtaki arkadaşı O.B. (17) polis merkezine götürüldü.