Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı

AA

Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Ö. (37),A.Ö. (16) ve A.Ü. (13) jandarmadaki işlemlerinden sonra Beyşehir Adliyesine getirildi.Mustafa Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.Beyşehir ilçesinde dün husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmış, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halil Ö. ile Mehmet G. hayatını kaybetmişti.