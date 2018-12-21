Olay Konya’nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akbaş köyünün kızılkuyu yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye’deki iç savaştan kaçarak 2 yıl önce Konya’ya gelen Muhammed El Abid eşi Döne Abid ve 2 çocuğu ile birlikte Akbaş köyüne yerleşti. Burada bir çiftçinin yanında işe başlayan ailenin 3 ay önce 1 çocukları daha dünyaya geldi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Muhammed El Abid İkindi saatlerinde 2 yaşındaki Selin ile 3 yaşındaki Ramazanı da yanına alarak tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre babalarının yanında oynayan 2 kardeş daha sonra traktörün kasasına binerek oyunlarına orada devam etti. Baba Muhammed Abid çocuklarını tarlada annelerine emanet ederek yem deposuna gitti. 23 yaşındaki anne Döne Abid büyük bir ihmalde bulunup evdeki 3 aylık bebeğine bakmak için iki kardeşi çalışır durumdaki traktörün kasasında bırakıp eve gitti. İki çocuk çalışır vaziyetteki traktörün kasasından indi. Talihsiz kardeşler traktör kasası ile yem karma makinesinin arasında bulunan ve çalışır durumdaki bıçaklı şafta kapıldı. İki kardeş bıçaklı şaftta feci şeklide can verdi.

Çocukların çığlıkları üzerine tarlaya koşan Abid çifti çocuklarının parçalanmış cesetlerini görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından abid kardeşlerin cansız bedenleri Konya Numune hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası sinir krizi geçiren acılı anne ve baba iğne ile sakinleştirilerek Konya Numune hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.