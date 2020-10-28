Konya'da 15 yıl önce işlenen cinayetin sanığı ifadesini değiştirdi

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil ile taraf avukatları katıldı.
İlk celsede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden kaynaklanan teknik problem nedeniyle ifade veremeyen Sebahat Bilici, bugün savunmasında, öldürme olayıyla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Suçlamaları kabul ettiğine dair ifadelerini baskı ve şiddet altında verdiğini iddia eden Bilici, "Benim öldürme olayıyla hiçbir ilgim yok. Eşim ortadan kaybolduktan sonra Kadir bana eşimi öldürdüğünü söyledi, 'ondan kurtulduk' dedi. Böyle bir şey olacağına ihtimal vermedim. Söylediklerini dikkate almadım ve polise gitmedim. Benim olayla bir ilgim yok. Eşimle aramızda husumet yoktu ama beni ve çocuklarımı dövüyordu." ifadelerini kullandı.
Bilici, maktul Necati Keleş'in babası Dede Keleş'in, oğlunun üzerindeki tapuları almak icin Bilici tarafından öldürüldüğü iddiasını da yalanladı.
Tutuklu sanık Kadir Bakır ise savunmasında, Necati Keleş'i öldürme olayına karışmadığını ileri sürerek, "Benim bir ilgim yok ama suçu benim üzerime atmaya çalışıyorlar. Beni tehdit ettikleri için maktulü araçla gömmeye gittik. Ben eve geldiğimde evde Mustafa ve Sebahat vardı. Telaşlı bir haldeydiler. 'Cesedi senin kamyonunla kaldıralım' dediler. Sebahat maktulün kendisine sürekli eziyet ettiğini söylüyordu. Sonra bana maktulü ilaçla uyuttuğunu, Mustafa ile boğduğunu anlattı. Ben Necati'nin öldüğünü görmedim. Bir torba gösterdiler, sonra kamyona yükleyip götürdük." diye konuştu.
Tutuklu sanık Mustafa Yeşil ise suçlamaları kabul etmedi, Keleş'i kimin öldürdüğünü bilmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından 8 Ocak 2020'de gözaltına alınan Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sebahat Bilici, polisteki ifadesinde, ikinci evliliğini Necati Keleş ile 2004'te yaptığını belirterek, evlendikten sonra aralarında geçimsizliğin başladığını ve maktulün sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.
Bunun üzerine boşanma davası açtığını ve Keleş ile ayrı yaşamaya başladıklarını anlatan Bilici, "Olay günü Konya'da buluşup Çumra'da oturduğumuz eve gittik. Necati benden evlendiğimizde üzerime geçirdiği ev, arsa gibi gayrimenkulleri geri istedi. Bunun üzerine tartıştık. Çalıştığım dişçiden aldığım uyutucu ilacı Necati'ye yaptığım kahvenin içine döktüm. Uyuduktan sonra ilk eşimin yeğeni Kadir ile kardeşim Mustafa'yı eve çağırdım. Ardından kablo ile boğarak öldürdükten sonra cesedi çuvala koyup, Kadir'in kamyonuyla Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürerek gömdük." ifadesini kullanmıştı.
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