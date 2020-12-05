KONYA - Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim

Kovid-19 salgınına yönelik önlemler çerçevesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibarıyla başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek kısıtlamada Ankara-Konya kara yolu, yasağa uyulmasıyla birlikte boş kaldı.

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