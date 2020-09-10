Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Konya'da kent merkezinde merkez Meram Kaymakamı Resul Çelik ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, polislerin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
Bu kapsamda, özellikle yoğun alışveriş yapılan yerler, ekmek fırınları, market ve manavlar denetlenerek çalışan ve müşterilerin Kovid-19 tedbirlerine uyması için uyarılarda bulunuldu.
Halkla ve esnafla sohbet eden Kaymakam Çelik, herkesin maske takmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.
- Aksaray
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberinde denetim ekipleri ile kentin farklı noktalarında maske, mesafe hijyen kurallarını hatırlatarak daha duyarlı olunmasını istedi.
Salgınla mücadelenin önemine değinen Aydoğdu, vatandaşların maske kullanımı konusunda bilincinin çok iyi olduğunu ifade etti.
Denetim sırasında sokakta karşılaştığı araçlarda bulunan vatandaşlardan maske takmalarını isteyen Aydoğdu, bu konudaki hassasiyetin kişilerin kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
- Karaman
Karaman'da da Vali Mehmet Alpaslan Işık, semt pazarında denetlemede bulundu.
Pazar giriş ve çıkışlarını denetleyen Işık, HES kodu hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Işık, bazı vatandaşların ise HES kodunu kendi cep telefonu ile kontrol etti.
Vali Işık, daha sonra pazarı gezerek esnafa maske takmalarını, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.
Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Karaman'da yayılımının biraz yüksek olduğunu ifade ederek, "Yollarda yine denetim ekiplerimiz vatandaşları durdurarak HES kodu sorgulaması yapacak. Sorgulama sonucu karantinada kalması gereken kişi var ise bunların yurtlarda izolasyonuna gideceğiz. Eğer bu şekilde dolaşmaya devam ederse vatandaşlarımızın aynı zamanda 2 yıla kadar cezalandırılması istemi ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız." dedi.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da ise kent genelinde görev yapacak 6 bin 307 il salgın denetim görevlisi sahaya indi.
Kentte görev yapacak ekipler için Valilik binası önünde tören düzenlendi.
İl Salgın Mahalle Denetim ile İşyeri Denetim ekipleri olarak sınıflandırılan görevliler, kamu kurumu, kolluk kuvvetleri ve muhtarlardan oluşuyor.
Vali Gökmen Çiçek, programda yaptığı konuşmada, "Hepimizin sağlığı sizlere emanet. Alanlarda sizlerden gelecek tavsiyelere harfiyen uyacağız. Sizlerin denetimlerde ne gerekiyorsa yapması lazım. Annemizin, babamızın ve çocuklarımızın sağlıkları size emanet. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. İnşallah örnek bir uygulama olacak. Allah, yardımcımız olsun." dedi.
Konuşmanın ardından ekipler, kent genelinde sahaya inerek iş yerlerinde ve mahallerde denetimlere başladı.
,Murat Özünal,Abdullah Doğan,Arif Yavuz
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