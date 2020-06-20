Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da LGS heyecanı

Konya'da LGS kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu öncesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilere maske dağıtıldı ve görevlilerce ellerine dezenfektan sıkıldı.
İl genelinde 571 okulda sınava giren 49 bin 358 öğrenci, sosyal mesafe kuralına riayet edilerek, okullara teker teker alındı. Veliler ise okulların bahçesine giremedi.
Öte yandan veliler, sınava giren çocukları için okul önlerinde bekleyerek dua etti.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.
İl genelinde 272 okulda 14 bin 443 öğrenci sınava girdi. Veliler ise çocuklarının sınava gireceği okul önlerine gelerek onları uğurladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul önünde bekleyen velilere sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
- Aksaray
Aksaray'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 137 okulda sınavda ter dökecek 9 bin 81 öğrenci sosyal mesafe kuralına göre okul binalarına girdi.
Veliler çocuklarının sınava gireceği okulların önüne gelerek onları uğurladı ve başarıları için dua etti.
- Karaman
Karaman'da öğrenciler sınava gireceği okulların bahçelerine teker teker alındı.
İlde 78 okul binasının 374 salonunda sınava giren öğrencilerin eline okul girişinde görevliler tarafından dezenfektan sıkıldı. Öğrencilere sınıflara girmeden önce maske dağıtıldı.
Veliler ise okul bahçelerine alınmadı.
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