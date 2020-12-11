Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da cuma namazında yağmur duası

AA

Konya'nın simge camilerinden Hacıveyiszade Camisi'nde cuma hutbesinde suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konusu anlatıldı.

Hutbenin ardından imamın yaptığı yağmur duasına cami içerisinde ve avlusunda namaz kılan vatandaşlar eşlik etti.

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da da cuma namazında yapılan yağmur duasına maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek iştirak eden vatandaşlar semaya el kaldırdı.