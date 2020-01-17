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Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Karatay ilçesi Sultan Veled Caddesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu binasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, cezaevindeki yangın büyümeden görevlilerce söndürüldü. İtfaiye ekipleri de yangının çıktığı bölgeyi kontrol etti.