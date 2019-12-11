AA

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746'ncı yılında düzenlenen törenlere, yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Başta turizm ve otelciler olmak üzere işletmeciler ile esnafın, 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında yurt içi ve dışından kente gelen misafirleri ağırladığı belirtiliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, bu yıl törenlerin "Vefa Vakti" temasıyla düzenlendiğini söyledi.

'HEDEF 50 BİN TURİST'

Törenlere yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Karahan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da törenler kapsamında şehrimize on binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu yıl hedefimiz 50 bin turist. Talep çok fazla olduğu için otellerimiz hafta sonları tamamen dolu. Özellikle İran ve Asya'dan gelen turistler çok fazla. Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden yine talep oldukça yüksek"

Törenler kapsamında bin 300'e yakın program düzenleneceğini belirten Karahan, Şeb-i Arus törenlerinin Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer aldığını vurguladı ve Konya'nın dünyaya tanıtımı noktasında bunun önemli olduğunu aktardı.