KONYA - 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu

Alınan bilgiye, merkez Karatay ilçesinda yaşayan Oğuzhan Boylu'nun (19) ailesi, 3 gün önce, oğullarının evine gelmediğini belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.Evlerinin yakınlarında 3 gün boyunca oğlunu arayan baba Mehmet Boylu, bir inşaatın su kuyusunda oğlunun cesedini buldu.Baba Boylu'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Oğuzhan Boylu'nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Gencin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

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