Konutlarda ısı yalıtımı projesi başladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konutlarda Isı Yalıtım Projesinin bugün başladığını bildirdi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir."