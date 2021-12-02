KONUTDER Başkanı Elmas'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati için tebrik mesajı:

AA

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Sayın Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz. Bütün geçmiş müktesebatı ile ülkemiz ekonomisine, sektörümüze ve sorunların çözümüne dair başarılı olacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Elmas, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında, Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Sayın Nureddin Nebati geçtiğimiz 3,5 yıllık süreçte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı göreviyle tüm reel sektörün sorunlarını dinlemiş, çözüm önerileri ile yakinen ilgilenmiş ve pandemi süreci dahil zorlu dönemlerde ekonomimize katkılarını sunmuştur. Bütün geçmiş müktesebatı ile ülkemiz ekonomisine, sektörümüze ve sorunların çözümüne dair başarılı olacağına inancımız tamdır. Sayın Bakanımıza, hayırlı olsun dileklerimizi sunar, muvaffakiyetler dileriz."