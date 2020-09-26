Konut yangını - BALIKESİR

AA

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Hekimzade Mahallesi 299. Sokakta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin zaman kaybetmeden müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.Yangında konutta büyük çaplı hasar meydana gelirken itfaiye yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.