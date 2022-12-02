Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Emlak Konut sektöründen kredi talebi

Konut sektöründen kampanyalı kredi talebi

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konut kredisi kullanımında gelir grubuna göre farklı faiz oranı belirleme uygulamasının artık ihtiyaç halini aldığını belirterek, "Sektörümüz değeri 4 milyon TL'ye kadar olan konutlarda yüzde 0,69, 4-15 milyon TL arasında yüzde 0,90 ve üzerindekilere ise yüzde 1,2 faiz uygulanmasını talep etti. Bu talebin kabul görmesiyle durgunluk aşamasındaki sektörün canlanacağını düşünüyorum" dedi

Giriş: 02.12.2022 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Konut sektöründen kredi talebi
AA

Özyurtlar Holding'ten yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Tamer Özyurt, konut piyasasını canlandırmak için kredi kullanımlarında gelir grubuna göre farklı faiz oranı uygulanmasının ihtiyaç halini aldığını bildirdi.

Böyle bir desteği bekleyen ciddi bir kesimin bulunduğunu kaydeden Özyurt, "Bu ay çıkması beklenen kampanyanın ses getireceğine inanıyorum. Sektörümüz değeri 4 milyon TL'ye kadar olan konutlarda yüzde 0,69, 4-15 milyon TL arasında yüzde 0,90 ve üzerindekilere ise yüzde 1,2 faiz uygulanmasını talep etti. Bu talebin kabul görmesiyle durgunluk aşamasındaki sektörün canlanacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Tamer Özyurt, bu adımın sektördeki tıkanıklığı açacağını ancak bankaların, kredi sistemini özel sektör ile kamu projelerini ayırt etmeden uygulaması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kampanyanın amacına ulaşması ve geniş kitlelere yayılması için sadece Emlak Konut projeleriyle sınırlı kalınmamalı. Yeni kampanyayla durma noktasına gelen talebin canlandırılması ve sektörün yeni yıla hareketli şekilde girmesi amaçlanıyor. Bu uygulama, inşaat için bekleyen projelerin de başlamasını sağlayacak. Bunun için kamu bankaları sektörün tamamını kucaklamalı. Ancak istenilen sonuca bu şekilde ulaşılabilir."

Özyurt, konut kredisindeki oranların enflasyonun çok altında olacağını düşünenlerin kampanyadan yararlanmak isteyeceğini bildirdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Dünyanın en ünlü 12 çölü
Dünyanın en ünlü 12 çölü
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.