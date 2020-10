Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Yaşam konforu ve hayatı kolaylaştıracak her ayrıntının planlanarak yapıldığı Tahincioğlu projelerinde yep yeni ve sektörde bir ilk olacak “MULTİ EVLER” ile tanışıyoruz. Yeni dünya düzeni ile ortaya çıkan bu yeni konsept, ilk olarak Nidapark Küçükyalı Projesinde hayat buluyor.

Hayata geçirdiği ayrıcalıklı projelerle yatırımcılara farklı alternatifler sunan Tahincioğlu Gayrimenkul, pandemi döneminde sektöre can suyu olan Emlak Konut GYO’nun başlatmış olduğu ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasını, kampanya sonrası devam eden rekor satış başarısını, değişen yaşam alışkanlıklarına uygun olarak tasarlanan sektörde ilk niteliğindeki Multi Evler’i, ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ni ve yeni kurulan hizmet şirketleri; Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş ile Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet A.Ş’yi Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısı ile tanıttı.

Tahincioğlu’ndan yeni nesil konsept Multi Evler

Tahincioğlu Gayrimenkul, pandemi döneminde değişen yaşam biçimleri ve yeni normal düzen odağı ile daha önce gayrimenkul sektöründe görülmemiş bir projeye imza attı. Sektörün lider kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişime cevap verecek ve Türkiye’de öncü olacak Multi Evleri tasarladıklarını söyleyen Özcan Tahincioğlu: “Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçireceğimiz Nidapark Küçükyalı projemiz içerisinde yer alan yeni etabımız “Nidapark Küçükyalı Büyükada”, hem konut, hem ofis hem de konut/ofis olarak tercihe ve ihtiyaca göre kullanılabiliyor. 2 blokta toplam 218 üniteden oluşan Nidapark Küçükyalı’nın bu yeni etabı sektörümüze örnek teşkil edecek nitelikte. Bildiğiniz gibi pandemi ile tüm dünyada yaşam biçimleri değişiyor. Evde geçirilen zaman bizlere yaşam alanlarımızın önemini gösterdi. Ofis kullanımının azalması ve home office çalışma sistemine ani bir geçiş yapılması, evlerde ofis ortamının yaratılmasını mecburi hale getirdi.

Bunun birçok sektörde kalıcı hale gelecek olmasıyla birlikte yaşam alanlarımızın formu bambaşka bir hal aldı. Buradan hareketle sektörün lider kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişime cevap verecek ve Türkiye’de bir ilk olacak Multi Ev’leri tasarladık.

Yapacağınız küçük bir dokunuşla eviniz istediğiniz an ofisiniz olacak

Tüm dünyada alışmaya çalışılan yeni dünya düzeninde bir çok kurumun uzaktan çalışma yöntemine geçmesi ve birçok şirketin ofislerini kapatarak farklı bir düzene geçmesi, standart evlerin bu ihtiyacımızı gerektiği gibi karşılayamadığını anlamamıza neden oldu. Evden çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çok kullanımlı olarak tasarladığımız Multi Evler projesi ile tek bir dokunuşla; mutfağınızı resepsiyona, salonunuzu toplantı odasına ve aynı zamanda ikinci bir yatak odasına dönüştürebileceksiniz. Multi Evleri home ofis olarak düşünmeyin, bunun çok ötesinde bir konsept Multi Evler; büyüklükleri 10 ve 30 metrekare arasında değişen, geniş terasları, 3.35 tavan yüksekliği ve en küçüğü 76, en büyüğü 165 metrekare olan konutları ile sadece home ofis olarak değil, konut sahiplerinin çocuklarıyla da rahatlıkla yaşayabileceği ferah bir ortam yaratıyor. Gün ışığını optimumda kullanan cam cepheleri, concierge ve vale hizmetinin yanı sıra doğrudan metro istasyonuna bağlantısı olması, 350 m uzunluğundaki açık alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı’nın yanında yer alması, her üniteye özel depo alanlarının olması ile 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere alternatiflerden oluşan çok amaçlı ünitelerin içerisinde değişebilen/dönüşebilen fonksiyonlar her türlü ihtiyaca cevap veriyor.”

Evden ofise, ofisten eve dönen sihirli alanlar

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, dairelerin özelliklerini şöyle sıraladı:

Mutfak modülünde gizli masa çıkarılınca gündüz sekreterya masası olarak kullanılabiliyor. Altında 2 adet tekerlekli çekmeceli keson var. İstenirse bu masa mutfak için ilave tezgah alanı olarak da kullanılabilir. Mutfak kapakları kapanınca dolap olarak görünüyor. Bu mekan hem mutfak alanı, hem de sekreterya alanı olarak kullanılabiliyor.

Salon / oturma / tv alanı olarak kullanılan alan, ofis olduğu durumda bekleme salonu, olarak kullanılabiliyor.

Dizayn edilen masa hem yemek masası hem de toplantı masası olarak kullanılabiliyor. Bu masa, açılır kapanır yatağa monte olduğu için, çift kişilik yatak haline dönüşebiliyor.

Açılır kapanır paneller sayesinde salondan ve çalışma bölümünde ayrışarak ayrı bir oda haline gelebiliyor.

Konutta bulunan alan, gündüz yatak odası bölümü ile arasındaki bölücüyü kapatıp izole çalışma odası olarak kullanılabilir. Çalışma fonksiyonu istemeyenler için istenirse çocuk odası olarak da kullanılabilir.

Koltuk ile yemek masası arasındaki katlanır paravan ve yatak odası ile çalışma bölümü arasındaki sürgülü cam panel kapatıldığı durumda, yukarıdaki kırmızı alan gündüz 5-6 kişinin çalışabileceği çalışma ofisi haline gelebiliyor.

Tahincioğlu’dan 9 ayda 1 milyar 100 milyon TL ciro

Tahincioğlu’nun yıl sonu ciro hedefi: 1 milyar 500 milyon TL

Geliştirdiği yenilikçi projeler ile gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getiren Tahincioğlu Gayrimenkul, gösterilen yoğun ilgi kapsamında ilk 9 ayda 1 milyar 100 milyon TL’lik ciro elde etti.

Pandemi döneminde geçmiş yıllardaki başarısını sürdüren Tahincioğlu, yıl sonuna kadar cirosunu 1 milyar 500 milyon TL’ye yükseltmeyi hedefliyor.

Gayrimenkul yatırım ve geliştirme sektörünün önde gelen liderlerinden Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği, fark yaratan Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye Projeleri ile gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. “Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli” adıyla hayata geçirdiği banka kredisiz, vade farksız, dosya masrafsız ve hayat sigortasız bu yeni finansal modelde ödemeler 2. yılda başlıyor.

Emlak Konut GYO’nun başlattığı Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyasının ilk gününden itibaren Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye Projeleri’nde yoğun bir taleple karşılaşan Tahincioğlu Gayrimenkul, 2020’nin ilk 9 ayında 1 milyar 100 milyon TL’lik ciro elde etti. Pandemi dönemine rağmen lansman sürecindeki satış grafiğini yakaladıklarını belirten Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, yıl sonuna kadar 1 milyar 500 milyon TL’lik ciro elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Nidapark Küçükyalı projesinin birinci etabı olan “Kınalı” etabının teslimlerinin tamalandığının ve 1 Eylül’de yaşamın başladığının altını çizen Tahincioğlu, “Sektörümüz için can suyu olan ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası kapsamında; banka faizlerinin 0.69 seviyelerine peşinat oranının yüzde 5 seviyelerine kadar düşmesi ve ödemeye 3. yılda başlanacak olması ev sahibi olmak isteyenler için çok cazip avantaj oldu. Kampanyaya Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerimizle katıldık ve ilk gününden itibaren yoğun bir taleple karşılaştık. Neredeyse lansman dönemlerimizdeki satış grafiğimizi yakaladık. Müşterilerimizden aldığımız reaksiyonlar çok olumlu oldu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kampanyanın başlaması ile birlikte Haziran ayı içerisinde yaklaşık 10 bin kişi call center’ımızı arayarak bilgi talebinde bulundu. 20 bin form topladık, web sitesi ziyareti sayımız 150 bini buldu, satış ofislerimizi ziyaret eden kişi sayısı 3 bini geçti. Web sitemizden canlı destek ile 1500 kişiye bilgi verdik. Oluşan taleple, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerimizin satışından sene başından bu güne 1 milyar 100 milyon TL ciroya ulaştık. Böylece sadece bu dönemde elde ettiğimiz ciroyla, neredeyse geçmiş yıllarda yakaladığımız rekor satışlı günleri bizlere tekrar yaşattı.”

Nidapark Küçükyalı’da Yaşam Başladı

Nidapark Küçükyalı projemiz içerisinde yer alan 300 konutluk Nidapark Küçükyalı Kınalı etabının teslim süreci 18 Ağustos itibariyle başladığını belirten Tahincoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu projede ilk teslimi Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak’ın gerçekleştirdiğini belirtti. Ekonomik dalgalanmalar ve pandemi sürecine rağmen çalışmalara devam edildiğini ve 1 Eylül itibari ile daire sahipleri yeni evlerine taşınmaya başladığını vurgulayan Tahincioğlu diğer etaplarların önümüzdeki dönemlerde teslim edilmeye devam edeceği bilgisini verdi.

Yıl sonu hedefi 1,5 milyar TL

Yeni finansal model hakkında bilgi veren Tahincioğlu, “Müşterilerimizin devam eden beklentilerini de göz önüne alarak ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ni geliştirdik. Bu yeni finansal çözümümüz sayesinde sadece daire veya ofis değil, ayrıca dükkan gibi ticari üniteler sahibi olmak isteyenler de banka kredisine başvurmalarına gerek kalmadan, vade farkı, dosya masrafı ve hayat sigortası gibi ek ödemeler olmadan ve en önemlisi ödemeye 2. yılda başlayabilecekler. Özellikle ödemelerin 2. yılda başlaması, büyük bir avantaj sağlıyor. Geliştirmiş olduğumuz finansal çözüm sayesinde 60 ay 0 vade farkı veya banka kredisiz veya 120 ay, 0,79 vade farklı ile müşterilerimize avantaj sağlayabileceğiz. Bu kampanyamız ile birlikte yıl sonuna kadar toplam 1,5 milyar TL satış hedefine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Nidapark Küçükyalı içerisinde yer alan ticari ünitelerin satışı ve devam eden Nidapark Küçükyalı, Nidapark İstinye Projeleri hakkında da önemli bilgiler verdi:

Palladium Cadde Küçükyalı dükkanları satışa çıkıyor

Anadolu Yakası’nın en büyük karma kullanımlı projesi olarak İstanbul’un en nadide semtlerinden Küçükyalı’da konumlandırılan Nidapark Küçükyalı; satışları tamamlanan Kınalı, Burgaz, Heybeli, Sedef, Mahalle ve yeni satışa sunulan Büyükada etaplarından oluşuyor. Bütün etaplar kendi içerisinde birbirinden bağımsız olup; her etap için ayrı olarak tasarlanan yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar yer almaktadır. Projemiz içerisinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı ile bir çok tanınmış markaların bulunacağı mağazaları, Türk ve Dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları, günün yorgunluğunu atacak mekânları ve çocuklar için oluşturulacak eğlenceli oyun alanları ile dışarı çıkma ve alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırırarak değişen yaşam biçimleri ve ihtiyaçlarına yanıt verecek. Projemiz içerisinde yer alan Palladium Cadde Küçükyalı ticari ünitelerimize çok yoğun bir ilgi var. Bu sebeple satışını öne çekerek yakın bir zamanda 1. fazının satışlarına başlayacağız. Özellikle cadde mağazacılığına duyulan ihtiyaç buranın önemini arttırdı.

Anadolu Yakasının en büyük karma kullanımlı projelerinden biri: Nidapark Küçükyalı

Anadolu yakasının en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olan Nidapark Küçükyalı 12 bloğu 4 ofis kulesi ve 1+1’den 5+1 dublekse kadar uzanan daire tipi seçenekleri ile ticaret-konut alanları, okul, meydan, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Her etap için tasarlanan yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar da yer alıyor. Nidapark Küçükyalı’da az katlı mimarisi ve geniş teras alanları ile dikkat çeken bloklar da mevcut. Projede; Nidapark Küçükyalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz, Nidapark Küçükyalı Sedef, Nidapark Küçükyalı Mahalle ve Nidapark Küçkyalı Büyükada (Multi Evler) olmak üzere 6 ayrı etap bulunuyor.

İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da konumlanan projede, lokasyon öne çıkıyor. E-5 Karayolunun üzerinde yer alan alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı’nın ana meydanına bağlantısı yapılan Küçükyalı metro durağıyla ulaşımda konut ve ofis sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor. Projenin E-5 Karayolu yan yolu üzerinde, E-5 ile Bağdat Caddesi (minibüs yolu) arasında yer alması, Bostancı İskelesi’ne 3 km uzaklıkta bulunması, aynı zamanda deniz ulaşımına da kolay erişim imkânı yaratıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise karayoluyla sadece 25 dakikada ulaşılabilen projenden, ilerleyen dönemde M4 Metro hattına ilave istasyonların eklenmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımın daha da kısalması öngörülüyor. 2019 verilerine göre çevresinde 1,5 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede E5 üzerinden haftada yaklaşık 1 milyon araç geçmektedir. Kolay ve tercih edilebilen ulaşım ağına sahip bu avantajlı konumununda önemiyle Nidakule Küçükyalı ofis bloklarının yüzde 80’i satıldı. Kalan son 2. faz ofisleri de yakın bir tarihte satışa sunacağız.

İstinye koyu manzaralı doğa ile iç içe: Nidapark İstinye

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesiyle, , hayata geçirmekte olduğumuz Nidapark İstinye; Panorama, Vadi ve Koru olarak adlandırılan 3 ayrı etaptan oluşuyor. Her etapta kendine ait sosyal tesislerin bulunduğu projede; Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip. 90 m2 ile 663 m2 arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 m2 büyüklüğündeki depo alanıyla rahatlığınız için ekstra alan sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını önünüze sererken, yerden ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor. İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumu ve az katlı mimari konsepte tasarlanan Nidapark İstinye Projesi, ev sahiplerine bahçe katları, ara katlar ve çatı katlarındaki ünitelerle her katında farklı yaşam alternatifleri sunuyor. Bahçe kullanım imkanı sunan bahçe katları dubleks veya simpleks olmak üzere iki farklı ünite tipinden oluşuyor. Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel studio odaları, kapalı ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun ve aktivite odaları bulunuyor. Yürüyüş parkurları ve spor sahalarının yer aldığı projede, İstinye merkezine yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor. Projemize gelen taleplerden de çok memnunuz şu aşamada satışa çıkarılan etaplarda projemizin yüzde 70’ini sattık. Yeni kampanyamız ile kalan stoğumuzu da bitireceğimiz kanaatindeyiz. 2021 Haziran itibari ile teslimleri başlayacak olan pojemizde Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli ile satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor”

İkinci el satışlar ve yönetim için iki yeni şirket geliyor

Sektörün önde gelen gayrimenkul şirketi Tahincioğlu, markasını korumak ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için iki yeni şirket ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık, hem Tahincioğlu Gayrimenkul’ün mevcut portföyündeki tüm müşterilerine, hem de sektörde kurumsal hizmet beklentisi olan diğer projeler ve müşteriler için ikinci el satış, kiralama ve danışmanlık hizmeti verecek. Yıllar içinde edinilmiş birikim ve tecrübenin bir sonucu olarak ortaya çıkan şirket, sektörde önemli bir talebi karşılayacağına inanıyoruz. Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık firmamızda Mustafa Çakmak Yönetim Kurulu Başkanı olarak , Aykut Celep ise Genel Müdür olarak görev alıyor.

Tahincioğlu Hizmet ve Yönetim şirketi ise; ilk olarak Tahincioğlu konut projelerinin her türlü yönetim ve hizmet ihtiyaçlarının karşılayacak, ileride ise diğer konut projelerine de kurumsal yönetim hizmeti sunabilecek. Tek bir telefon ile destek alınabilecek hizmetler arasında; tesis yönetimi, güvenlik, temizlik, bina bakım, teknik destek, vale, bellboy, resepsiyon, mimari çizim gibi uzmanlıklar yer alıyor. Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet firmamızda da Mustafa Çakmak Yönetim Kurulu Başkanı, Niyazi Eyilikbilir ise Genel Müdür olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Tahincioğlu’ndan yeni proje müjdesi

Tahincioğlu Gayrimenkul hakkında detaylı bilgi veren Özcan Tahincioğlu yapmış olduğu basın toplantısında sözlerine son verirken, geliştirmekte oldukları yeni proje hakkında da bilgi verdi.

“Bugün sizlerle pek çok sevindirici, ben ve ekibim adına gurur verici haberleri paylaştık. Özellikle zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde ülkemiz ve sektörümüz adına bu olumlu gelişmeleri aktarmak eminim hepimize iyi gelecektir. Biz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor ve Nidapark Küçükyalı, Nidapark İstinye ve Kağithane’de bulunan Nidapark Ayyıldız projelerimizin hemen arkasından yeni projemize de başlayacağımızın bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çengelköy’ün en özel lokasyonunda hayata geçirmeyi planladığımız Nidapark Çengelköy projemiz, az katlı mimarisi, muhteşem boğaz manzarası, bahçeli ve geniş terasları ile fark yaratan bir konut projesi olacak. Çengelköy projemizde de yeni finansal modelimiz olan Akıllı Yatırım ve ödeme modeli ile konut sahibi olunabilecek. Bu projemizin lansmanını inşallah sene sonundan önce gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

