"Konut sektörü canlanacak, uzun vadede kazandıracak"

Ekonomik ortamın bozulmasından en çok etkilenen sektörlerden birinin gayrimenkul sektörü olduğunu belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Konut kredi faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Faiz oranının yüzde 2’nin altına inmesiyle sektörde tekrar hareketlilik başladığını gözlemliyoruz" dedi.

Gayrimenkul sektöründe satışların düşme eğilimine geçmesiyle hükümetin uyguladığı çeşitli politikalar çerçevesinde, konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesi, konutların tesliminde KDV indirimi, satış sözleşmelerindeki damga vergisi istisnası, konut kredilerindeki peşinat oranının düşürülmesi, konut alımında devlet teşviki ve kamu bankalarının bazı dönemlerde konut kredisi faizlerini düşürmesi kalıcı çözümler getirmemekle birlikte sektör üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu söyleyen Yazıcı, "Türkiye’de gayrimenkul piyasasının talep yönü konjonktürel olarak düşük olsa dahi, önümüzdeki süreç içinde sektörün tekrar canlılık kazanacağı aşikar. Çünkü kentsel dönüşüm, nüfus artışı ve temel ihtiyaçlar nedeniyle Türkiye’deki konut talebi hiçbir zaman bitmez.“ dedi.

"EMLAK YATIRIMI DAHA FAZLA KAZANDIRACAKTIR"

Kısa dönemli yüksek faiz oranları veya döviz yatırımları daha çekici gibi görünse de, konut yatırımının uzun vadede daha çok kazandırmaya devam edeceğini belirten Yazıcı, "Uzun dönemli düşünüldüğünde diğer yatırım araçlarına kıyasla emlak yatırımı daha fazla kazandıracaktır. Ayrıca oturmak için ev alıyorsanız doğru zaman yoktur“ açıklamasında bulundu

Konut fiyatlarının enflasyon kadar artmadığını belirten Yazıcı, "konut fiyatının, yani anaparanın reel olarak artması gibi bir durum artık yok. Mevcut durumda acil nakit ihtiyacı yoksa ekonominin daha stabil hale gelmesini beklemek daha mantıklı“ görüşünü ileri sürdü

"FAİZLER DÜŞECEK, GAYRİNEMKUL PİYASASI HAREKETLENECEK"

Stoku eritmenin çok kolay olmadığını söyleyen Yazıcı, “Halihazırda mevduat faizlerinin genel seyri ve konut kredisi faizlerinin yüksekliği kredi kullanımı önündeki en büyük engel. Önce faizler düşecek, sonra gayrimenkul piyasası hareketlenecek, ardından stok erime hızı artacak diye düşünüyoruz" dedi.