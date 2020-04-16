AA

Derlenen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak faiz indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de gerilemesine neden oldu.

Başta kamu bankaları olmak üzere bankaların da konut faizlerinde indirime yönelmesiyle vatandaşların konuta olan ilgisi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, toplam 341 bin 38 konut satıldı. Bu rakam, son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı oldu. Konutların 113 bin 615'inin ocakta, 118 bin 753'ünün şubatta, 108 bin 670'inin de martta satışı gerçekleşti.

Satılan bu konutların yaklaşık 130 binini ipotekli satışlar oluşturdu. Ocak ayında 42 bin 237, şubatta 43 bin 733 ve martta 43 bin 329 ipotekli konut satışı yapıldı.

"FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ BİRİKMİŞ TALEBİ HAYATA GEÇİRDİ"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konut kredi faizlerinin aylık bazda 0,94-0,95'ler seviyesine kadar düşmesinin, uzun zamandır birikmiş talebi hayata geçirdiğini söyledi.

Taylan, bu durumun etkisiyle Türkiye'de yılın ilk çeyreğindeki konut satışlarının yüksek gerçekleşmesinin normal olduğunu söyledi.

Konut satışında ocak ve şubat aylarının mükemmel geçtiğini ve bu durumun 10 Mart'a kadar devam ettiğini belirten Taylan, şöyle konuştu:

"10 Mart'tan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanlar yavaş yavaş evlerine çekildiler ve satışlar bu tarihten sonra zayıfladı. Salgın çıkmasaydı ve satışlar martta da devam etseydi, ilk çeyrek konut satış rakamlarını daha yüksek görebilirdik."

Taylan, Kovid-19 salgınından dolayı her sektörde olduğu gibi emlakta da bir düşüş söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Virüsün etkisinin azalmaya başlamasıyla sektör çok hızlı bir şekilde toparlanacaktır." dedi.

2013-2020 dönemi ilk çeyreklerinde kaydedilen konut satış rakamları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Toplam 2020 113.615 118.753 108.670 341.038 2019 72.937 78.450 105.046 256.433 2018 97.019 95.953 110.905 303.877 2017 95.389 101.468 128.923 325.780 2016 84.556 101.703 117.205 303.464 2015 86.167 95.021 116.030 297.218 2014 87.639 82.597 87.617 257.853 2013 87.444 88.519 97.956 273.919