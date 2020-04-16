16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Derlenen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak faiz indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de gerilemesine neden oldu.
Başta kamu bankaları olmak üzere bankaların da konut faizlerinde indirime yönelmesiyle vatandaşların konuta olan ilgisi arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, toplam 341 bin 38 konut satıldı. Bu rakam, son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı oldu. Konutların 113 bin 615'inin ocakta, 118 bin 753'ünün şubatta, 108 bin 670'inin de martta satışı gerçekleşti.
Satılan bu konutların yaklaşık 130 binini ipotekli satışlar oluşturdu. Ocak ayında 42 bin 237, şubatta 43 bin 733 ve martta 43 bin 329 ipotekli konut satışı yapıldı.
"FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ BİRİKMİŞ TALEBİ HAYATA GEÇİRDİ"
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konut kredi faizlerinin aylık bazda 0,94-0,95'ler seviyesine kadar düşmesinin, uzun zamandır birikmiş talebi hayata geçirdiğini söyledi.
Taylan, bu durumun etkisiyle Türkiye'de yılın ilk çeyreğindeki konut satışlarının yüksek gerçekleşmesinin normal olduğunu söyledi.
Konut satışında ocak ve şubat aylarının mükemmel geçtiğini ve bu durumun 10 Mart'a kadar devam ettiğini belirten Taylan, şöyle konuştu:
"10 Mart'tan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanlar yavaş yavaş evlerine çekildiler ve satışlar bu tarihten sonra zayıfladı. Salgın çıkmasaydı ve satışlar martta da devam etseydi, ilk çeyrek konut satış rakamlarını daha yüksek görebilirdik."
Taylan, Kovid-19 salgınından dolayı her sektörde olduğu gibi emlakta da bir düşüş söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Virüsün etkisinin azalmaya başlamasıyla sektör çok hızlı bir şekilde toparlanacaktır." dedi.
2013-2020 dönemi ilk çeyreklerinde kaydedilen konut satış rakamları şöyle:
Yıllar/Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
2020
113.615
118.753
108.670
341.038
2019
72.937
78.450
105.046
256.433
2018
97.019
95.953
110.905
303.877
2017
95.389
101.468
128.923
325.780
2016
84.556
101.703
117.205
303.464
2015
86.167
95.021
116.030
297.218
2014
87.639
82.597
87.617
257.853
2013
87.444
88.519
97.956
273.919
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