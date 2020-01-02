"Konut satışları 2020’de yükselecek"

02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gayrimenkul fiyatlarının şu anda dip seviyede olduğunu, bu nedenle artık bir mülkün satın alma fiyatının, o mülkün yeniden inşa etmenin altına indiğine dikkat çeken Yazıcı, “Bundan daha gerisini beklemiyoruz, buradan daha geriye gidiş artık çok zor, gayrimenkul üreticisi artık yeni imalat fiyatları ile ürünü yerine koyabilmekten çok uzakta, sektörün dönüş çizgisindeyiz” dedi. Bu dönüş düz bir çizgi olarak mı devam eder ne zaman yukarı çıkmaya başlar şu an söyleyemem ama daha geri gitmesini beklemiyorum “dedi.
Yazıcı, “Bu yılın ikinci yarısından sonra gerçekleşen konut kredisi faiz indirimiyle başlayan gayrimenkul sektöründeki bu olumlu havanın süreceğini tahmin ediyoruz. Hatta 2020 yılında konut satışlarının bir miktar da olumlu olacağını düşünüyoruz. Dönem dönem durgunluklar, sıkıntılar yaşansa da konut ihtiyacı devamlılık gösteriyor” dedi.
Gayrimenkul değerleme sektörünün, 2003 yılından bu yana lisanslı değerleme firmaları ile faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Yazıcı, “ Sektörde eğitimli, yetkin ve yeterli hazır bir iş gücü ve bir yapılanma zaten var. Biz de değerleme şirketleri olarak 2020’de, sektörel değişiklerin hayatımıza girmesi ümidi içindeyiz, beklentilerimizi yitirmedik. Tapu alım satım işlemlerinde değerleme raporu hizmeti alınması henüz kanunlaşamasa da eksikliklerin giderileceğini ve tekrar gündeme geleceğini düşünüyoruz, ülkemizin ileriye gitmesi için en önemli şeffaflık kalemini getirecek bu konunun mutlaka tekrar gündeme geleceğine inanıyoruz. Öte yandan 2023 senesinde daha fazla dijitalleşmiş bir dünyaya girmiş olacağız. Hedefimiz buna ayak uydurmak. Birtakım çalışma ve planlarımız var ama sektörün gelişimine paralel gitmesi gerekiyor” diye konuştu.
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