Konut piyasasında yavaşlama

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TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile hazırlanan ‘İkinci El Konut Piyasası Raporu’na göre, 2022 3. çeyrekte konut satış adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 azalış gösterirken, 3. çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 202 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 972 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi 61 gün olurken, 3. çeyrek sonu itibarıyla yıllık değer artışı en yüksek olan iller Antalya, Mersin ve İstanbul oldu.

SATIŞ BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 19 AZALDI

2022 yılının 3. çeyreğinde 330 bin 795 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 19 geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 17 düşüş göstermiş oldu.

2. EL SATIŞI TOPLAM SATIŞIN YÜZDE 69'UNU, KREDİLİ SATIŞ İSE YÜZDE 18'İNİ OLUŞTURDU

3. çeyrekte 227 bin 128 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 22, geçen sene aynı döneme göre ise yüzde 18 azalış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 69’unu oluşturdu. 3. çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 18’ini oluşturarak 58 bin 284 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 43 geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 25 azaldı.

YABANCIYA SATIŞ GEÇEN SENENİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 16 AZALDI

3. çeyrekte yabancı uyruklu kişilere toplam 14 bin 261 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 32 geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 azalış göstermiş oldu.

FİYATLARDA 1 YILLIK ARTIŞ YÜZDE 202

3. çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında 1 yıllık değer artışı yüzde 202 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 972 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi 61 gün oldu. 51 bin 924 adet ile 3. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 16’sının gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 241 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL oldu.

EN FAZLA ARTIŞ ANTALYA, MERSİN VE İSTANBUL'DA

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla stok adedinin İstanbul’da olduğu görülürken, 3. çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da 349 bin 135 adet konut stoku bulunuyor. Stok adedi, Ankara’da 177 bin 849, İzmir’de ise 94 bin 528 adet. En çok konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı olan iller ise sırasıyla Antalya, Mersin ve İstanbul oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 244 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 123 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 54 bin 760 TL. Mersin’de yıllık değer artışı yüzde 243, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 923 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 583 bin 835 TL. İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 241, ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL. oldu.

Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Antalya oldu.

ANKARA'DA FİYATLAR YÜZDE 212 ARTTI

Ankara 25 bin 965 adet ile 3. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 8’ini oluşturdu. Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 212 oranında artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 47 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 5’inin gerçekleştiği İzmir’de 17 bin 601 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 190 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 362 TL oldu.

"3. ÇEYREKTE PİYASADA YAVAŞLAMA VAR"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “3. çeyrekte hem konut piyasasında hem de ikinci el konut piyasasında bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bu yavaşlamanın sebepleri, BDDK’nın konut kredileri ile ilgili yaptığı düzenleme, piyasadaki stok azlığı ve yüksek konut fiyatları. Son dönemde konut fiyatlarındaki yüksek artış sonrası piyasada düşüş beklentisi gözlemliyoruz. Endeksa verilerine göre konut fiyatlarında artışın hız kestiğin söyleyebiliriz. Gayrimenkul sektörü için her zaman çok hareketli olan son çeyrekte piyasanın şartlarının daha fazla oturmasını ve yıllık konut satış adedinin artışla kapanmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise, “İkinci el konut satışının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 69 ile gayet yüksek bir seviyede devam ediyor. Kredili konut satışları ise finansmanda yaşanan daralmalar nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 43 oranında düştü. Bu durum konuya erişimi önemli derecede kısıtlıyor. Fiyatlarda ciddi düşüşler beklemesek de satış adetlerinde aylık daralma devam edecek” dedi.