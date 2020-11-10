Konut kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi yeni faiz oranları kaç? soruları, krediyle ev almak isteyen vatandaşların gündeminde. Haziran başında 3 kamu bankası düşük faizle konut kredisi kampanyası başlattı. Ancak son dönemde faizlerde bir miktar yükseliş oldu. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisini 1.25 faiz oranıyla veriyor. Halkbank'da 120 ay vadeli ikinci el konut kredisindeki faiz oranı 1.25. Vakıfbank da konut kredisi faiz oranı 1,35 olarak belirlendi. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi hesaplama ile ilgili detaylar haberimizde.